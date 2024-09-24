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Испания

24 сентября, 23:57

«Реал» обыграл «Алавес» и продлил серию без поражений в ла лиге

Руслан Минаев
«Реал» — «Алавес» — 3:2. 24 сентября 2024 года.
Фото Global Look Press
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«Реал» дома обыграл «Алавес» в матче 7-го тура ла лиги — 3:2.

У мадридцев голы забили Лукас Васкес, Килиан Мбаппе и Родриго. На счету французского форварда 7-й гол в 9 матчах за «Реал». Гости забили два гола за две минуты в концовке встречи, отметились — Карлос Бенавидес и Кике.

Команда Карло Анчелотти, который провел 300-й матч во главе «Реала», продлила серию без поражений в ла лиге до 39 матчей. Рекорд принадлежит «Барселоне» — 43 игры.

«Сливочные» с 17 очками занимают второе место в таблице чемпионата. «Алавес» с 10 очками — на 8-й строчке.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
24 сент, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:2
Алавес

ФК Алавес
ФК Реал

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