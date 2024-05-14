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«Реал» — «Алавес»: смотреть трансляцию матча ла лиги

Матч 36-го тура ла лиги «Реал» — «Алавес» пройдет 14 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Реала&amp;quot;.
Фото Global Look Press
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Мадридский «Реал» примет на своем поле «Алавес» в матче 36-го тура чемпионата Испании во вторник, 14 мая. Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Реал» Мадрид — «Алавес» будет доступна в Okko Sport по подписке. Начало эфира — в 21:10 мск. В матч-центре «СЭ» можно узнать о ключевых событиях противостояния 36-го тура чемпионата Испании.

«Реал» досрочно стал чемпионом Испании в прошлом туре, когда в гостях разгромил «Гранаду» (4:0). «Алавес» дома поделил очки с «Жироной» (2:2).

Встреча между командами в первом круге завершилась выездной победой «Реала» со счетом 1:0.

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Футбол
ФК Алавес
ФК Реал
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