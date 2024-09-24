«Реал» встретится с «Алавесом» в 7-м туре испанской лиги во вторник, 24 сентября. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до игры, также смотреть ее можно на сайте медиахолдинга matchtv.ru.

Основные события игры «Реал» — «Алавес» доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Реал» набрал 14 очков в 6 турах ла лиги, а «Алавес» — 10.

В сезоне-2023/24 «Реал» выиграл у «Алавеса» оба матча в лиге (1:0 — в гостях, 5:0 — дома) и стал чемпионом Испании.