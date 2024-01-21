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Испания

Сегодня, 20:20

«Реал» вырвал победу у последней команды ла лиги «Альмерии»

Виктория Кравченко
Игроки «Реала» и «Альмерии».
Фото Reuters
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«Реал» обыграл «Альмерию» в матче 21-го тура ла лиги — 3:2. Встреча проходила на «Сантьяго Бернабеу».

Мадридцы пропустили два гола в первом тайме. У гостей отличились Ларжи Рамазани и Эдгар Гонсалес.

Во втором тайме «Реал» отыграл два мяча после точных ударов в ворота Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора. На 78-й минуте Беллингем вывел мадридцев вперед, но гол отменили после просмотра видеоповтора. На 90+9-й минуте победный мяч «Реала» забил Дани Карвахаль.

После 21 тура «Реал» набрал 51 очко и возглавил турнирную таблицу ла лиги. «Альмерия» (6) идет на последнем 20-м месте.

Испания. Ла Лига. 21-й тур
21 янв, 18:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:2
Альмерия

ФК Альмерия
ФК Реал
18
33
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