«Реал» вырвал победу у последней команды ла лиги «Альмерии»

«Реал» обыграл «Альмерию» в матче 21-го тура ла лиги — 3:2. Встреча проходила на «Сантьяго Бернабеу».

Мадридцы пропустили два гола в первом тайме. У гостей отличились Ларжи Рамазани и Эдгар Гонсалес.

Во втором тайме «Реал» отыграл два мяча после точных ударов в ворота Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора. На 78-й минуте Беллингем вывел мадридцев вперед, но гол отменили после просмотра видеоповтора. На 90+9-й минуте победный мяч «Реала» забил Дани Карвахаль.

После 21 тура «Реал» набрал 51 очко и возглавил турнирную таблицу ла лиги. «Альмерия» (6) идет на последнем 20-м месте.