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Сегодня, 15:15

«Реал» — «Альмерия»: смотреть трансляцию матча ла лиги в прямом эфире

Трансляция матча ла лиги «Реал» — «Альмерия» на Окко Спорт начнется в 18.15 мск 21 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки ФК &amp;quot;Реал&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Реал» на своем поле в 21-м туре чемпионата Испании по футболу сыграет против «Альмерии» в воскресенье, 21 января. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. Начало — в 18:15 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию игры «Реал» — «Альмерия» можно будет по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию ключевых событий противостояния ла лиги в своем матч-центре.

«Реал» находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 48 очков в 19 матчах. Мадридский клуб выиграл 15 встреч и три завершил вничью.

«Альмерия» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Примеры, набрав шесть очков в 20 встречах. Клуб не выиграл ни одного матча в этом сезоне в чемпионате Испании, потерпев 14 поражений.

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Альмерия
ФК Реал
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