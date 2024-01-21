«Реал» на своем поле в 21-м туре чемпионата Испании по футболу сыграет против «Альмерии» в воскресенье, 21 января. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. Начало — в 18:15 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию игры «Реал» — «Альмерия» можно будет по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию ключевых событий противостояния ла лиги в своем матч-центре.

«Реал» находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 48 очков в 19 матчах. Мадридский клуб выиграл 15 встреч и три завершил вничью.

«Альмерия» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Примеры, набрав шесть очков в 20 встречах. Клуб не выиграл ни одного матча в этом сезоне в чемпионате Испании, потерпев 14 поражений.

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