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Сегодня, 21:25

«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» и занял второе место в чемпионате Испании

Мария Гусева
«Реал» и «Атлетик» сыграли вничью.
Фото AFP
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«Реал» на своем поле сыграл вничью с «Атлетиком» в матче 38-го тура чемпионата Испании — 1:1.

Счет открыл полузащитник гостей Охиан Санчет на 49-й минуте встречи. Нападающий «сливочных» Карим Бензема сравнял счет с пенальти на 72-й минуте.

Этот матч для Бензема стал последним в составе «Реала». 35-летний француз покинет мадридский клуб.

«Реал» (78 очков) занял второе место в чемпионате Испании. «Атлетик» (51) стал восьмым.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 19:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:1
Атлетик

В параллельном матче «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» — 2:2.

В составе победителей дубль оформил полузащитник Анхель Корреа. У «Вильярреала» отличился хавбек Николас Джексон и нападающий Хорхе Паскуаль, который на 90+3-й минуте принес ничью своей команде.

«Атлетико» (77) занял третье место в чемпионате Испании. «Вильярреал» (64) стал пятым.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 19:30. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
2:2
Атлетико

«Мальорка» дома разгромила «Райо Вальекано» — 3:0.

«Мальорка» (50) заняла 9-е место в турнирной таблице, «Райо Вальекано» (49) расположился на 11-й строчке.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 19:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
3:0
Райо Вальекано

«Осасуна» на своем поле одержала победу над «Жироной» — 2:1.

«Осасуна» (53) заняла 7-е место, «Жирона» (49) стала 10-й.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 19:30. El Sadar (Памплона)
Осасуна
2:1
Жирона

«Севилья» на выезде проиграла «Реалу Сосьедад» — 1:2.

«Севилья» (49) расположилась на 12-й строчке, «Реал Сосьедад» (71) занял 4-е место.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 19:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
2:1
Севилья

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
ФК Вильярреал
ФК Реал
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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