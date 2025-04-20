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20 апреля, 19:45

«Реал» — «Атлетик»: онлайн-трансляция матча ла лиги

«Реал» примет «Атлетик» в матче 32-го тура чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Реал» (Мадрид) и «Атлетик» (Бильбао) встретятся в 32-м туре испанской ла лиги в воскресенье, 20 апреля. Матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) начнется в 22.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Реал» Мадрид — «Атлетик» Бильбао можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла лига. 32-й тур.
20 апреля, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:0
Атлетик

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в окне ретрансляции федерального канала).

«Реал» с 66 очками идет на втором месте в ла лиге, отставая на семь очков от «Барселоны» (лидер уже провел матч в 32-м туре чемпионата). «Атлетик» с 57 очками располагается на четвертой строчке турнирной таблицы.

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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