Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

31 марта, 21:00

«Реал» — «Атлетик»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

Трансляция игры «Реал» — «Атлетик» на Окко начнется в 22.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Реал&amp;quot;.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Реал» на своем поле сыграет против ФК «Атлетик» в матче 30-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 31 марта. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию встречи «Реал» — «Атлетик» можно по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Прямой эфир начнется в 22.00 мск. В матч-центре на сайте «СЭ» будут доступны ключевые события игры 30-го тура ла лиги.

Испания. Ла Лига. 30-й тур
31 мар, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:0
Атлетик
«Реал» набрал 72 очка и идет на 1-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании после 29 туров. «Атлетик» с 56 баллами находится на 4-м месте после 29 матчей в ла лиге.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
0
Читайте также
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»
Биография Анастасии Потаповой: карьера теннисистки и свадьба с русским казахом
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Гранада» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Кадис» — «Атлетико»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Хетафе»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Жирона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Захарян сделал второй голевой пас за «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» победил «Алавес», Захарян во втором матче подряд оформил результативное действие