«Реал» на своем поле сыграет против ФК «Атлетик» в матче 30-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 31 марта. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию встречи «Реал» — «Атлетик» можно по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Прямой эфир начнется в 22.00 мск. В матч-центре на сайте «СЭ» будут доступны ключевые события игры 30-го тура ла лиги.

«Реал» набрал 72 очка и идет на 1-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании после 29 туров. «Атлетик» с 56 баллами находится на 4-м месте после 29 матчей в ла лиге.

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