Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 02:08

«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча Кубка Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
26 января. «Реал» — «Атлетико» — 3:1.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Реал» переиграл «Атлетико» в матче 1/4 финала Кубка Испании — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

На 19-й минуте форвард Альваро Мората забил за гостей. На 79-й минуте счет сравнял Родригу, который в середине второго тайма вышел на замену.

В дополнительное время защитник «Атлетико» Стефан Савич, после чего его команда в меньшинстве пропустила два гола: сначала Карим Бензема забил с передачи Винисиуса Жуниора, а затем бразилец забил сам.

Соперник «Реала» по полуфиналу определится по итогам жеребьевки. Также в четвертьфинале одержали победы «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик».

Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Песков считает, что формулировки МОК о допуске россиян содержат «слишком много политики»
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Реал» обыграл «Атлетико» и вышел в полуфинал Кубка Испании