«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча Кубка Испании

«Реал» переиграл «Атлетико» в матче 1/4 финала Кубка Испании — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

На 19-й минуте форвард Альваро Мората забил за гостей. На 79-й минуте счет сравнял Родригу, который в середине второго тайма вышел на замену.

В дополнительное время защитник «Атлетико» Стефан Савич, после чего его команда в меньшинстве пропустила два гола: сначала Карим Бензема забил с передачи Винисиуса Жуниора, а затем бразилец забил сам.

Соперник «Реала» по полуфиналу определится по итогам жеребьевки. Также в четвертьфинале одержали победы «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик».