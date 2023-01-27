«Реал» обыграл «Атлетико» и вышел в полуфинал Кубка Испании

«Реал» переиграл «Атлетико» в четвертьфинальном матче Кубка Испании — 3:1.

На 19-й минуте встрече Альваро Мората вывел гостей вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.

После перерыва на поле у «сливочных» появился бразильский нападающий Родригу. Он на 79-й минуте сравнял счет.

Победитель определился в дополнительное время. Защитник «Атлетико» Стефан Савич получил красную карточку, после чего Карим Бензема с передачи Винисиуса Жуниора вывел «Реал» вперед. На последних минутах бразилец забил уже сам.

Соперник по полуфиналу станет известен после жеребьевки. Ранее победы в четвертьфинальных матчах одержали «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик».