«Реал» — «Атлетико»: в Испании Корреа удалили, а в РПЛ показали бы желтую. Испортил ли арбитр мадридское дерби?

На 64-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Реал» — «Атлетико» (1:1) при счете 0:0 арбитр Хесус Хиль Мансано, не раздумывая, показал красную карточку игроку гостей Анхелю Корреа и удалил его с поля. В том моменте один из футболистов «Атлетико» собирался ввести мяч в игру и произвести вбрасывание его из-за боковой линии. Корреа в центре поля отреагировал на действия Антонио Рюдигера, который его приобнял, попытался выиграть позицию и отпихнул мощного соперника рукой.

Выглядело это как удар локтем в область груди, к тому же защитник «Реала» упал на газон, что, конечно, произвело впечатление на судью.

Хиль Мансано, видимо, расценил удар Корреа как умышленное действие и проявление агрессии вне борьбы за мяч, который еще не был введен в игру. В таком случае у судьи были основания поступить именно так, как он поступил. Видеоассистенты, посмотрев повторы, не вмешались.

Оппоненты арбитра, а этот момент с учетом статуса матча, безусловно, уже широко обсуждается, считают, что следовало ограничиться вынесением предупреждения. Ударом то, что сделал Корреа, можно назвать с натяжкой. Скорее он попытался отпихнуть здоровенного Рюдигера. Футболист «Атлетико» попал сопернику в область груди, а не в лицо. В России, если судить по нескольким эпизодам из первой части чемпионата страны, за такой фол, скорее всего, показали бы желтую карточку.