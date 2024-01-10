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«Реал» — «Атлетико»: время начала и где смотреть трансляцию матча Суперкубка Испании

«Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/2 финала Суперкубка Испании 10 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Реал&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Реал» сыграет с «Атлетико» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании в среду, 10 января. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Игра пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на арене «Мрсул Парк».

Прямую трансляцию матча 1/2 финала Суперкубка Испании покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также сайт matchtv.ru с 21.55 мск. Следить за ключевыми событиями матча «Реал» — «Атлетико» можно с помощью раздела «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Суперкубок Испании проводится по системе «финал четырех» и проходит за пределами страны. В турнире участвуют «Реал», «Атлетико», «Осасуна» и «Барселона». Сначала команды проведут два полуфинала, затем победители пар в очном матче разыгрывают трофей.

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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