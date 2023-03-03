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Автогол Милитау принес «Барселоне» победу над «Реалом» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
2 марта. «Реал» — «Барселона» — 0:1.
Фото Reuters
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«Барселона» обыграла «Реал» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Единственный гол был забит на 26-й минуте встречи. Голкиперу мадридцев Тибо Куртуа удалось отбить удар Алехандро Бальде, но мяч попал в бразильского защитника хозяев Эдера Милитау и оказался в воротах. Мадридская команда за всю встречу ни разу не пробила в створ ворот каталонцев.

Ответный матч состоится на «Камп Ноу» 5 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Второй финалист определится в противостоянии «Осасуны» и «Атлетика». В первой встрече команда из Памплоны одержала победу — 1:0.

Испания. Кубок. 1/2 финала
02 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
0:1
Барселона
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
2
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