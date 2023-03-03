Автогол Милитау принес «Барселоне» победу над «Реалом» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

«Барселона» обыграла «Реал» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Единственный гол был забит на 26-й минуте встречи. Голкиперу мадридцев Тибо Куртуа удалось отбить удар Алехандро Бальде, но мяч попал в бразильского защитника хозяев Эдера Милитау и оказался в воротах. Мадридская команда за всю встречу ни разу не пробила в створ ворот каталонцев.

Ответный матч состоится на «Камп Ноу» 5 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Второй финалист определится в противостоянии «Осасуны» и «Атлетика». В первой встрече команда из Памплоны одержала победу — 1:0.