15 января, 23:53
«Барселона» победила «Реал» в финале Суперкубка Испании со счетом 3:1.
В первом тайме в составе каталонского клуба открыл счет полузащитник Гави. В конце тайма он сделал голевой пас на форварда Роберта Левандовски.
Во второй половины Гави снова ассистировал партнеру — на этот раз после его передачи отличился Педри.
В добавленное ко второму тайму время один мяч отыграл нападающий «Реала» Карим Бензема.
Хави завоевал первый трофей на посту главного тренера «Барселоны».
Каталонский клуб в 14-й раз выиграл Суперкубок Испании, что является рекордным показателем.
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