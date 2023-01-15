«Барселона» победила «Реал» в финале Суперкубка Испании

«Барселона» победила «Реал» в финале Суперкубка Испании со счетом 3:1.

В первом тайме в составе каталонского клуба открыл счет полузащитник Гави. В конце тайма он сделал голевой пас на форварда Роберта Левандовски.

Во второй половины Гави снова ассистировал партнеру — на этот раз после его передачи отличился Педри.

В добавленное ко второму тайму время один мяч отыграл нападающий «Реала» Карим Бензема.

Хави завоевал первый трофей на посту главного тренера «Барселоны».

Каталонский клуб в 14-й раз выиграл Суперкубок Испании, что является рекордным показателем.