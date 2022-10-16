Сегодня, 17:26
Нападающий «Реала» Карим Бензема открыл счет в матче 9-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» — 1:0.
На 12-й минуте встречи француз добил мяч в пустые ворота после того, как голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген отразил удар Винисиуса.
Этот гол стал для Бензема 12-м в карьере в матчах против «Барселоны».
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Основные источники исследования