«Реал» — «Барселона»: Бензема открыл счет

Нападающий «Реала» Карим Бензема открыл счет в матче 9-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» — 1:0.

На 12-й минуте встречи француз добил мяч в пустые ворота после того, как голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген отразил удар Винисиуса.

Этот гол стал для Бензема 12-м в карьере в матчах против «Барселоны».