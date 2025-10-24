24 октября, 18:15
«Реал» и «Барселона» сыграют в 10-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 26 октября. Класико пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию класико. Следить за ключевыми событиями игры «Реал» — «Барселона» также можно в матч-центре на нашем сайте.
Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (бесплатно). В записи класико покажут «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции федерального канала) — с 19.30 по московскому времени.
После 9 туров ла лиги «сливочные» набрали 24 очка и занимают первое место в турнирной таблице. Каталонцы с 22 очками идут на второй строчке чемпионата Испании.
Diman_madridista
Судя по телепрограмме, Губерниев-ТВ сделал выбор в пользу clash of the chepushils, унылого бодалова Соболева и Тюкавина. Что же, посмотрим испанские каналы
24.10.2025
hottie
На МатчТВ покажут лишь последние полчаса, тк там в расписании эта игра стоит на 19.30. Так что такая себе трансляция.
24.10.2025