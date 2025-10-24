«Реал» и «Барселона» сыграют в 10-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 26 октября. Класико пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 10-й тур.

26 октября, 18:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию класико. Следить за ключевыми событиями игры «Реал» — «Барселона» также можно в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (бесплатно). В записи класико покажут «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции федерального канала) — с 19.30 по московскому времени.

После 9 туров ла лиги «сливочные» набрали 24 очка и занимают первое место в турнирной таблице. Каталонцы с 22 очками идут на второй строчке чемпионата Испании.

Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде