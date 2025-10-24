Видео
Испания. Новости
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
24 октября, 18:15

«Реал» — «Барселона»: дата и время начала матча чемпионата Испании

«Реал» и «Барселона» сыграют в чемпионате Испании 26 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Reuters

«Реал» и «Барселона» сыграют в 10-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 26 октября. Класико пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 10-й тур.
26 октября, 18:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:1
Барселона

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию класико. Следить за ключевыми событиями игры «Реал» — «Барселона» также можно в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (бесплатно). В записи класико покажут «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции федерального канала) — с 19.30 по московскому времени.

«Реал» против «Барселоны»: онлайн-трансляция класико

После 9 туров ла лиги «сливочные» набрали 24 очка и занимают первое место в турнирной таблице. Каталонцы с 22 очками идут на второй строчке чемпионата Испании.

Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

3

  • Diman_madridista

    Судя по телепрограмме, Губерниев-ТВ сделал выбор в пользу clash of the chepushils, унылого бодалова Соболева и Тюкавина. Что же, посмотрим испанские каналы

    24.10.2025

  • hottie

    На МатчТВ покажут лишь последние полчаса, тк там в расписании эта игра стоит на 19.30. Так что такая себе трансляция.

    24.10.2025

