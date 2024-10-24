«Реал» и «Барселона» встретятся в матче 11-го тура испанской ла лиги в субботу, 26 октября. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за 30 минут до стартового свистка, будет также доступна на сайте канала и в стриминговых сервисах Okko и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального телеканала).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию класико «Реал» — «Барселона». Ключевые события игры двух топ-клубов Испании можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

«Реал» набрал 24 очка в 10 матчах и располагается на втором месте турнирной таблицы чемпионата Испании. «Барселона» с 27 очками лидирует в ла лиге.

В предыдущем туре «Реал» победил «Сельту» (2:1), а «Барселона» — «Севилью» (5:1). На неделе оба клуба выиграли свои матчи в общем этапе Лиги чемпионов: мадридцы — на своем поле против «Боруссии» (5:2), а каталонцы — дома с «Баварией» (4:1).