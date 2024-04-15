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Сегодня, 22:45

«Реал» — «Барселона»: дата и время начала матча

«Реал» дома сыграет против «Барселоны» в 32-м туре ла лиги
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Реал» — «Барселона».
Фото Reuters
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«Реал» сыграет с «Барселоной» в матче 32-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 21 апреля. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — 22:00 по московскому времени.

Ключевые события матча чемпионата Испании будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». В прямом эфире бесплатно игру покажет онлайн-сервис «Окко Спорт» по платной подписке. Эфир начнется в 21.50 по московскому времени.

В последней очной встрече «Реал» благодаря хет-трику Винисиуса разгромил «Барселону» и в 13-й раз выиграл Суперкубок Испании «Реал» — «Барселона». Матч проходил на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Барселона» набрала 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. Команда Хави отстает от лидирующего «Реала» на 8 очков. Мадридская команда продолжает лидировать в турнирной таблице ла лиги с 78 очками. Команда продлила победную серию в чемпионате до четырех матчей.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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