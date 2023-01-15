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15 января, в воскресенье, мадридский «Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании-2023. Матч состоится в Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе Короля Фахда. Начало — в 22.00 по московскому времени.
Ранее мадридский клуб победил «Валенсию» (1:1, по пен. 4:3) в полуфинале турнира, а каталонцы обыграли «Бетис» (2:2, по пен. 4:2).
Всего на счету «Барсы» 13 побед в Суперкубке Испании, а у «Реала» — 12.
В прямом эфире посмотреть финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» можно на сайте matchtv.ru, а также следите за встечей в онлайн-трансляции «СЭ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования