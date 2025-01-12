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Сегодня, 22:00

«Реал» — «Барселона»: началась трансляция финала Суперубка Испании

«Реал» и «Барселона» встретятся в финале Суперкубке Испании 12 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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Матч «Реал» — «Барселона» в финале Суперкубка Испании проходит в воскресенье, 12 января. Игра на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия) начинается в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Суперкубка Испании. Также изучайте ключевые события и результат игры «Реал» — «Барселона» в футбольном матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайт холдинга matchtv.ru. Также, игру «Реал» — «Барселона» покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

Испания. Суперкубок. Финал
12 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Реал
Барселона

Испанский мини-турнир в Саудовской Аравии стартовал со стадии полуфиналов: «Реал» обыграл «Мальорку» (3:0), а «Барселона» — «Атлетик» (2:0). В 2024 году мадридцы завоевали Суперкубок после крупной победы над каталонцами (4:1).

Карло Анчелотти, Винисиус, Дани Ольмо, Ханс Флик. «Реал» Мадрид — «Барселона»: основная информация о финале Суперкубка Испании

ФК Барселона
ФК Реал
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