«Реал» и «Барселона» сыграют в финале Суперкубке Испании 12 января

«Реал» и «Барселона» сыграют в финале Суперкубка Испании в воскресенье, 12 января. Начало матча на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия) — в 22.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайт холдинга matchtv.ru. Кроме того игру покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала Суперкубка Испании. Ключевые события и результат игры «Реал» — «Барселона» можно также отслеживать в футбольном матч-центре нашего сайта.

«Барселона» в полуфинальном матче обыграла «Атлетик» (2:0), а «Реал» — «Мальорку» (3:0). Год назад мадридцы выиграли Суперкубок после победы над каталонцами (4:1).