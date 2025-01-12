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«Реал» — «Барселона»: онлайн-трансляция финала Суперкубка Испании

«Реал» и «Барселона» сыграют в финале Суперкубке Испании 12 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Реал» и «Барселона» сыграют в финале Суперкубка Испании в воскресенье, 12 января. Начало матча на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия) — в 22.00 по московскому времени.

Карло Анчелотти, Винисиус, Дани Ольмо, Ханс Флик. «Реал» Мадрид — «Барселона»: основная информация о финале Суперкубка Испании

Трансляцию матча в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайт холдинга matchtv.ru. Кроме того игру покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала Суперкубка Испании. Ключевые события и результат игры «Реал» — «Барселона» можно также отслеживать в футбольном матч-центре нашего сайта.

Испания. Суперкубок. Финал
12 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Реал
Барселона

«Барселона» в полуфинальном матче обыграла «Атлетик» (2:0), а «Реал» — «Мальорку» (3:0). Год назад мадридцы выиграли Суперкубок после победы над каталонцами (4:1).

ФК Барселона
ФК Реал
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