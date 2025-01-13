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Сегодня, 00:05

«Барселона» разгромила «Реал» и выиграла Суперкубок Испании

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Реал» — «Барселона».
Фото Reuters
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«Барселона» с крупным счетом обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании — 5:2.

Счет на 5-й минуте открыл форвард «сливочных» Килиан Мбаппе. Каталонцы отыгрались на 22-й минуте, отличился Ламин Ямаль. На 36-й минуте Роберт Левандовски с пенальти вывел «Барселону» вперед, а еще через три минуты Рафинья удвоил преимущество своей команды.

На 45+10-й минуте Алехандро Бальде довел счет до разгромного. Пятый мяч в ворота Тибо Куртуа отправил Рафинья в начале второго тайма.

На 56-й минуте «Барселона» осталась в меньшинстве — красную карточку за фол на Мбаппе получил голкипер каталонцев Войцех Щенсны. «Реал» усилиями Родриго сумел отыграть один мяч четыре минуты спустя.

«Барселона» в 15-й раз стала победителем Суперкубка Испании. Каталонский клуб остается рекордсменом турнира. «Реал» идет вторым с 13 трофеями.

Испания. Суперкубок. Финал
12 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Реал
2:5
Барселона

75
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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