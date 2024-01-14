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Испания

14 января, 23:50

«Реал» благодаря хет-трику Винисиуса разгромил «Барселону» и в 13-й раз выиграл Суперкубок Испании

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Реал» — «Барселона».
Фото AFP
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«Реал» разгромил «Барселону» в финале Суперкубка Испании — 4:1.

Матч проходил на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Хет-трик за мадридцев оформил Винисиус Жуниор. Бразилец забил с игры на 7-й и 10-й минутах, а в конце первого тайма реализовал пенальти, назначенный за фол Рональда Араухо.

Единственный гол «Барселоны» на 33-й минуте забил Роберт Левандовски. Окончательный счет на 64-й минуте установил Родриго.

Каталонцы доигрывали матч вдесятером — на 71-й минуте вторую желтую карточку получил Араухо, который снова сфолил на Винисиусе.

«Реал» в 13-й раз в истории стал победителем Суперкубка Испании. Рекордсменом турнира остается «Барселона», в активе которой 14 трофеев.

Испания. Суперкубок. Финал
14 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Реал
4:1
Барселона

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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