Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 20:53

«Реал» — «Барселона»: Мбаппе, Беллингем и Ямаль начнут матч в старте

Алина Савинова
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Барселоны» на матч 11-го тура чемпионата Испании.

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Реал»: Лунин, Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди, Тчуамени, Вальверде, Камавинга, Винисиус, Мбаппе, Беллингем.

«Барселона»: Пенья, Кубарси, Бальде, Мартинес, Кунде, Педри, Фермин, Касадо, Ямаль, Левандовски, Рафинья.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 10 туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице ла лиги с 27 очками. «Реал» набрал 24 балла и идет на второй позиции.

Испания. Ла Лига. 11-й тур
26 окт, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Барселона
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Опубликованы кадры допроса пойманных после побега из колонии заключенных
Депутат Парфенов высказался о ролике с эскортницей в кабинете ГД
Промес забил дебютный гол в ОАЭ в первом матче за «Юнайтед»
Один из сбежавших из липецкой колонии был ранен при задержании
«Спартак» заявил, что тренер СКА Ротенберг позорит российский хоккей
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
Сегодня
Вчера
Неделя