Сегодня, 20:53
Стали известны стартовые составы «Реала» и «Барселоны» на матч 11-го тура чемпионата Испании.
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 22.00 по московскому времени.
«Реал»: Лунин, Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди, Тчуамени, Вальверде, Камавинга, Винисиус, Мбаппе, Беллингем.
«Барселона»: Пенья, Кубарси, Бальде, Мартинес, Кунде, Педри, Фермин, Касадо, Ямаль, Левандовски, Рафинья.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После 10 туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице ла лиги с 27 очками. «Реал» набрал 24 балла и идет на второй позиции.