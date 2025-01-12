Сегодня, 21:16
Стали известны стартовые составы на матч между «Реалом» и «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.
Игра пройдет на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Саудовской Аравии. Начало — в 22.00 по московскому времени.
«Реал»: Куртуа, Васкес, Тчуамени, Рюдигер, Менди, Вальверде, Камавинга, Беллингем, Винисиус, Родриго, Мбаппе.
«Барселона»: Щенсны, Бальде, Кубарси, Мартинес, Кунде, Касадо, Гави, Педри, Рафинья, Ямаль, Левандовски.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Барселона».