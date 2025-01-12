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«Реал» — «Барселона»: Винисиус, Мбаппе и Ямаль — в стартовых составах на финал Суперкубка Испании

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Реалом» и «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.

Игра пройдет на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Саудовской Аравии. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Реал»: Куртуа, Васкес, Тчуамени, Рюдигер, Менди, Вальверде, Камавинга, Беллингем, Винисиус, Родриго, Мбаппе.

«Барселона»: Щенсны, Бальде, Кубарси, Мартинес, Кунде, Касадо, Гави, Педри, Рафинья, Ямаль, Левандовски.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Барселона».

12.01.2025 | Реал — Барселона

Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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