Судейство
15 января, 22:33
Королевская футбольная федерации Испании перед финальным матчем за Суперкубок «Реал» — «Барселона» сняла короткое видео о том, как выглядит судейская комната и показала необычные обереги, которые принадлежат арбитру Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа.
В частности, в качестве амулета у него есть фигурка судьи, с тыльной стороны которой написано его имя — Ричи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования