«Реал» — «Барселона»: у судьи финала Суперкубка необычные обереги

Королевская футбольная федерации Испании перед финальным матчем за Суперкубок «Реал» — «Барселона» сняла короткое видео о том, как выглядит судейская комната и показала необычные обереги, которые принадлежат арбитру Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа.

Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа. Фото Соцсети

В частности, в качестве амулета у него есть фигурка судьи, с тыльной стороны которой написано его имя — Ричи.

Обереги судьи Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа. Фото Соцсети

Обереги судьи Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа. Фото Соцсети

15.01.2023 | Реал — Барселона