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Судейство

15 января, 22:33

«Реал» — «Барселона»: у судьи финала Суперкубка необычные обереги

Александр Бобров
Шеф-редактор
Обереги судьи Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа.
Фото Соцсети
Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа.
Фото Соцсети
Обереги судьи Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа.
Фото Соцсети
Обереги судьи Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа.
Фото Соцсети
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Королевская футбольная федерации Испании перед финальным матчем за Суперкубок «Реал» — «Барселона» сняла короткое видео о том, как выглядит судейская комната и показала необычные обереги, которые принадлежат арбитру Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа.

Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа. Фото Соцсети
Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа.
Фото Соцсети

В частности, в качестве амулета у него есть фигурка судьи, с тыльной стороны которой написано его имя — Ричи.

Обереги судьи Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа. Фото Соцсети
Обереги судьи Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа.
Фото Соцсети
Обереги судьи Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа. Фото Соцсети
Обереги судьи Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа.
Фото Соцсети
15.01.2023 | Реал — Барселона

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Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 0
Арсенал 2
Матч завершен

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал 1
Барселона 3
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
ФК Барселона
ФК Реал
0
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