Сегодня, 13:40
В воскресенье, 15 января, состоится финальный матч Суперкубка Испании-2023 между «Реалом» и «Барселоной». Встреча пройдет на стадионе Короля Фахда (Рияд, Саудовская Аравия) и начнется в 22.00 по московскому времени.
В полуфинале турнира мадридцы обыграли «Валенсию» (1:1, по пен. 4:3), а каталонцы победили «Бетис» (2:2, по пен. 4:2).
На счету «Барселоны» 13 побед в Суперкубке Испании, у «Реала» — 12.
Следить за матчем «Реал» — «Барселона» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на федеральном спортивном телеканале и сайте matchtv.ru.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования