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Сегодня, 22:00

«Реал» — «Барселона»: во сколько начало матча и как смотреть трансляцию класико

Матч ла лиги «Реал» — «Барселона» начнется в 22.00 21 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Реала» Родриго.
Родриго.
Фото Reuters
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21 апреля «Реал» дома в Мадриде примет «Барселону» в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» начнется в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция класико «Реал» — «Барселона» пройдет в онлайн-кинотеатре «Окко» для всех пользователей с подпиской на сервис. Начало прямого эфира — в 22.00 мск. В матч-центре «СЭ» можно узнать о ключевых событиях противостояния 32-го тура чемпионата Испании.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов класико «Реал» — «Барселона».

«Реал» с главным тренером Карло Анчелотти лидирует в турнирной таблице ла лиги с 78 очками. «Барселона» под руководством Хави набрала 70 баллов и идет на второй строчке.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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