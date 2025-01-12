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«Реал» — «Барселона»: трансляция матча финала Суперкубка Испании начнется в 21.30 мск

«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании 12 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ламин Ямаль, игрок ФК «Барселона».
Фото Reuters
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«Реал» и «Барселона» встретятся в финале Суперкубка Испании в воскресенье, 12 января. Игра состоится на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала в Джидде (Саудовская Аравия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Реал» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России смотреть матч можно бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Испания. Суперкубок. Финал
12 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Реал
Барселона

В полуфинале турнира королевский клуб обыграл «Мальорку» со счетом 3:0, каталонцы были сильнее «Атлетика» Бильбао- 2:0.

«Реал» Мадрид — действующий чемпион турнира.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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