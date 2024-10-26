Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:30

«Реал» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча начнется в 21.30

«Реал» сыграет с «Барселоной» в чемпионате Испании 26 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Реал» сыграет с «Барселоной» в 11-м туре ла лиги в субботу, 26 октября. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Эль класико начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Реал» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 10-ти туров примеры сливочные набрали 24 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице. Каталонцы располагаются на 1-й строчке чемпионата, в их активе — 27 баллов.

Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
В Коркино произошло возгорание дома и автомобиля после волнений местных жителей
Израиль атаковал военные объекты на территории Ирана. Главное
Шведские лыжницы применяют препарат, который повышает выносливость
ЦИК Молдавии утвердил итоги референдума по евроинтеграции
Биография Пейдж Ванзант: от изнасилования в школе до контракта с UFC
Сегодня
Вчера
Неделя