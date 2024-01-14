«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании 14 января

«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале 40-го розыгрыша Суперкубка Испании в воскресенье, 14 января. Игра пройдет на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Турнир принимает Саудовская Аравия уже в четвертый раз.

В 1/2 финала турнира королевский клуб был сильнее мадридского «Атлетико», игра завершилась в дополнительное время со счетом 5:3. Команда из Каталонии уверенно обыграла «Осасуну» — 2:0.

Прогноз на игру «Реал» — «Барселона» читайте в нашем материале.

Суперкубок Испании пятый год подряд проходит по формату «финала четырех».

Суперкубок Испании по футболу: турнирная таблица и результаты