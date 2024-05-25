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25 мая, 23:53

«Реал» сыграл вничью с «Бетисом», Кроос попрощался с «Сантьяго Бернабеу»

Руслан Минаев
Тони Кроос.
Фото AFP
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«Реал» дома сыграл вничью с «Бетисом» в матче 38-го тура ла лиги — 0:0.

Свою последнюю игру на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде провел хавбек «сливочных» Тони Кроос. Ранее хавбек объявил о завершении карьеры после чемпионата Европы 2024 года. По этому случаю, футболисты «Реала» и «Бетиса» устроили 34-летнему немцу коридор почета, а болельщики мадридского клуба вывесили баннер в его честь.

«Реал», который ранее обеспечил себе золотые медали ла лиги, набрал 95 очков после 38 матчей. «Бетис» с 57 очками — на 7-й строчке.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
25 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
0:0
Бетис

ФК Бетис
ФК Реал
0
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