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«Реал» дома обыграл «Бетис», Мбаппе оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент
1 сентября. «Реал» обыграл «Бетис» (2:0).
Фото Reuters
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«Реал» в матче 4-го тура чемпионата Испании на своем поле обыграл «Бетис» со счетом 2:0.

Дубль оформил Килиан Мбаппе, в том числе реализовав пенальти на 75-й минуте. Для 25-летнего француза это первые голы за мадридцев в чемпионате Испании.

После этого матча «Реал» с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка. «Бетис» с 2 очками — на 17-й строчке.

В следующем матче «Реал» 14 сентября сыграет на выезде с «Реал Сосьедад», «Бетис» днем ранее примет «Леганес».

Испания. Ла Лига. 4-й тур
01 сент, 22:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:0
Бетис

ФК Бетис
ФК Реал
2
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