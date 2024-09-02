«Реал» дома обыграл «Бетис», Мбаппе оформил дубль

«Реал» в матче 4-го тура чемпионата Испании на своем поле обыграл «Бетис» со счетом 2:0.

Дубль оформил Килиан Мбаппе, в том числе реализовав пенальти на 75-й минуте. Для 25-летнего француза это первые голы за мадридцев в чемпионате Испании.

После этого матча «Реал» с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка. «Бетис» с 2 очками — на 17-й строчке.

В следующем матче «Реал» 14 сентября сыграет на выезде с «Реал Сосьедад», «Бетис» днем ранее примет «Леганес».