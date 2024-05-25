Мадридский «Реал» на своем поле примет «Бетис» в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу 25 мая. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Она начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Реал» — «Бетис» можно будет по платной подписке в онлайн-сервисе Okko. Начало прямого эфира — в 22.00 мск. Следите за формальными событиями противостояния команд Карло Анчелотти и Мануэля Пеллегрини с помощью матч-центра «СЭ».

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 94 баллами. «Сливочные» стали чемпионами в текущем сезоне. «Бетис» находится на седьмой строчке с 56 очками.

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