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Сегодня, 18:00

«Реал» — «Бетис»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Реал» и «Бетис» сыграют 25 мая в матче 38-го тура ла лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Реала» Винисиус Жуниор.
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
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Мадридский «Реал» на своем поле примет «Бетис» в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу 25 мая. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Она начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Реал» — «Бетис» можно будет по платной подписке в онлайн-сервисе Okko. Начало прямого эфира — в 22.00 мск. Следите за формальными событиями противостояния команд Карло Анчелотти и Мануэля Пеллегрини с помощью матч-центра «СЭ».

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 94 баллами. «Сливочные» стали чемпионами в текущем сезоне. «Бетис» находится на седьмой строчке с 56 очками.

Каждый желающий может ознакомиться с результатами и расписанием заключительного тура сезона 2023 / 2024 ла лиги в нашем материале.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Бетис
ФК Реал
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