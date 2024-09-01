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Сегодня, 20:15

«Реал» — «Бетис»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

Трансляция матча «Реал» — «Бетис» начнется в 22:25
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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«Реал» и «Бетис» встретятся в матче 4-го тура испанской примеры в воскресенье, 1 сентября. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени.

Испания. Ла Лига. 4-й тур
01 сент, 22:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Бетис

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала. Основные события матча «Реал» — «Бетис» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

На старте ла лиги «Реал» сыграл вничью с «Мальоркой» и «Лас-Пальмасом» (обе игры завершились со счетом 1:1), а также победил «Вальядолид» (3:0). «Бетис» провел два матча, разойдясь миром с «Жироной» (1:1) и «Алавесом» (0:0).

Футбол
ФК Бетис
ФК Реал
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