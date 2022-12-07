«Реал» близок к подписанию 16-летнего Эндрика за 72 миллиона евро

«Реал» близок к подписанию нападающего «Палмейраса» Эндрика, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, мадридский клуб улаживает последние детали трансфера, как с клубом, так и с окружением игрока. «Сливочные» хотят подписать форварда, как можно скорее.

«Палмейрас» получит около 60 миллионов евро плюс налоги и агентские выплаты. Отмечается, что сумма сделки составит около 72 миллионов евро.

В этом сезоне Эндрик провел 7 матчей в чемпионате Бразилии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.