Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 17:17

«Реал» близок к покупке своего воспитанника Гарсии из «Райо Вальекано» за 5 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Реал» близок к трансферу защитника «Райо Вальекано» Франа Гарсии.

Как сообщает As, мадридский клуб находится в шаге от оформления сделки по переходу 23-летнего футболиста. Чтобы вернуть защитника, «Реал» выплатит сумму отступных, которая для них, как для бывшего клуба, составляет 5 миллионов евро. Для других команд эта сумма в два раза выше.

По данным источника, если клубы договорятся о трансфере, то Гарсия проведет остаток этого сезона в «Райо» и присоединится к «Реалу» летом.

Гарсия — воспитанник «Реала». В 2021 он перешел в «Райо Вальекано» за 2 миллиона евро. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне Гарсия провел за «Райо Вальекано» 20 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Источник: AS
Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпийский чемпион Сихарулидзе назвал, за счет чего Трусова может вернуться на высочайший уровень
Песков считает, что формулировки МОК о допуске россиян содержат «слишком много политики»
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
В ДНР заявили о взятии под контроль трассы из Покровского в Угледар
Песков заявил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина
Рогозин: робот «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В «Вильярреале» назвали слухами информацию об интересе клуба к Сперцяну

Фанаты «Атлетико» повесили куклу Винисиуса и баннер «Мадрид ненавидит «Реал» перед дерби