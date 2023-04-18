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Испания

Сегодня, 15:24

«Реал» будет представлять обвинение на судебных заседаниях против «Барселоны»

Флорентино Перес.
Фото Global Look Press
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Испанская прокуратура разрешила «Реалу» присутствовать на судебных заседаниях в роли обвинителя в деле «Барселоны» о денежных выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Негрейре. Об этом сообщает laSexta.

Мадридский клуб ранее сообщал о том, что появится в судебном процессе для защиты своих законных интересов, как только судья откроет процесс для потерпевших сторон.

УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами клуба в адрес вице-президента технического комитета Испании Хосе Марии Негрейры. Каталонцам грозит отстранение от еврокубков на год, если их вина будет доказана.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
УЕФА
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