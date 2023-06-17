«Реал» договорился об аренде 33-летнего форварда «Эспаньола» Хоселу

Нападающий «Эспаньола» Хоселу на правах аренды присоединится к «Реалу», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Реал» заплатит за аренду 33-летнего форварда 500 тысяч евро. В договоре будет прописана опция выкупа за 1,5 миллиона евро. Ради сделки с мадридцами Хоселу пошел на снижение зарплаты.

Хоселу выступает за «Эспаньол» с лета прошлого года. В минувшем сезоне он провел 38 матчей за команду, забил 17 мячей и отдал 4 голевые передачи.

В марте этого года форвард дебютировал за сборную Испании. С того момента он забил три мяча в трех матчах за национальную команду.