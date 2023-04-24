«Реал» договорился с «Сельтой» о трансфере Габри Вейги за 40 миллионов евро

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга близок к переходу в «Реал», сообщает Defensa Central.

По информации источника, мадридцы достигли договоренности о переходе 20-летнего испанца в летнее трансферное окно за 40 миллионов евро. При этом планируется, что он останется в «Сельте» на правах аренды в следующем сезоне.

В текущем сезоне Вейга провел 28 матчей в ла лиге, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вейги в 30 миллионов евро.