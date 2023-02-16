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«Реал» разгромил «Эльче». Бензема оформил дубль

«Реал» разгромил «Эльче» в матче ла лиги
Евгений Козинов
Корреспондент
15 февраля. «Реал» — «Эльче» — 4:0.
Фото Reuters
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«Реал» переиграл «Эльче» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании — 4:0.

На 8-й минуте Марко Асенсио забил первый гол в матче. Затем форвард Карим Бензема реализовал два пенальти. На перерыв команды ушли при счете 3:0.

Во второй половине единственный гол забил полузащитник Лука Модрич. Он на 68-й минуте вышел на замену, а на 80-й с линии штрафной площади пробил точно в уголв ворот соперника.

«Реал» сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до 8 очков. «Эльче» занимает последнюю строчку.

Испания. Лига 1. 21-й тур
15 февр, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
4:0
Эльче

Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
ФК Эльче
0
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