«Реал» проведет домашний матч с «Эспаньолом» в 6-м туре чемпионата Испании в субботу, 21 сентября. Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матча «Реал» — «Эспаньол» покажут на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), телеканале «Матч! Футбол 2» (по платной подписке). Начало трансляции — в 21.55 мск.

Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в трансляции эфира федерального канала). Контент стриминговых сервисов доступен при условии подписки.

За ключевыми событиями игры «Реал» — «Эспаньол» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В 5 турах этого сезона ла лиги «Реал» набрал 11 очков и расположился на третьем месте, «Эспаньол» — с 7 очками на 12-й строчке.