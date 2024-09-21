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«Реал» — «Эспаньол»: смотреть трансляцию матча ла лиги

«Реал» примет «Эспаньол» в матче 6-го тура ла лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Реал» проведет домашний матч с «Эспаньолом» в 6-м туре чемпионата Испании в субботу, 21 сентября. Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матча «Реал» — «Эспаньол» покажут на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), телеканале «Матч! Футбол 2» (по платной подписке). Начало трансляции — в 21.55 мск.

Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в трансляции эфира федерального канала). Контент стриминговых сервисов доступен при условии подписки.

За ключевыми событиями игры «Реал» — «Эспаньол» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла Лига. 6-й тур
21 сент, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Эспаньол

В 5 турах этого сезона ла лиги «Реал» набрал 11 очков и расположился на третьем месте, «Эспаньол» — с 7 очками на 12-й строчке.

ФК Реал
ФК Эспаньол

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