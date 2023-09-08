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Испания

Сегодня, 00:56

«Реал» готов отпустить Рауля в «Вильярреал»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Возглавляющий молодежную команду мадридского «Реала» Рауль Гонсалес может стать главным тренером «Вильярреала», сообщает The Athletic.

По информации источника, тренер ведет переговоры с «Вильярреалом». Отмечается, что «Реал» дал главному тренеру «Кастильи» разрешение на обсуждение условий. В пятницу Рауль и представители «Вильярреала» встретятся и поговорят о возможном сотрудничестве.

Ранее «Вильярреал» объявил об увольнении Кике Сетьена с поста главного тренера. 64-летний специалист покинул клуб спустя 4 тура после старта сезона-2023/24 ла лиги.

После 4 туров ла лиги команда занимает 15-е место, набрав 3 очка.

Источник: https://theathletic.com/live-blogs/saudi-arabia-transfer-deadline-day-live-updates-salah/Qsp8RjBcIYTL/p1pJfCGOSJSv/
Рауль Гонсалес
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Реал
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 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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17.09 00:00
Атлетик – Кадис
 - : -
17.09 00:00
Барселона – Бетис
 - : -
17.09 00:00
Сельта – Мальорка
 - : -
17.09 00:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
17.09 00:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
17.09 00:00
Севилья – Лас-Пальмас
 - : -
17.09 00:00
Валенсия – Атлетико
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