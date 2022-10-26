«Реал» готов предложить Асенсио новый контракт на три года с повышением зарплаты

Сегодня, 18:16
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может подписать новый контракт с клубом, сообщает Mundo Deportivo.
Клуб рассматривает возможность продления контракта с 26-летним испанцем и готов предложить ему соглашение на три сезона с повышением зарплаты.
Однако такие условия не устраивают агента игрока Жорже Мендеша, который хочет получить для своего клиента более долгосрочный договор.
Асенсио выступает за «Реал» с 2015 года. Его трудовой договор со сливочными истекает по завершении нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне Асенсио провел за «Реал» 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования