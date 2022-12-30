«Реал» готов предложить более 100 миллионов евро за Беллингема

«Реал» установил цену, которую готов заплатить за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Как сообщает ESPN, мадридский клуб готов сделать предложение в размере более 100 миллионов евро для подписания 19-летнего футболиста.

Ранее информировалось, что на данный момент английский футболист склоняется в пользу «Манчестер Сити» и готов перейти в клуб, несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля» и «Реала».

Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. В текущем сезоне он провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.