«Реал» готов продлить контракт с Менди

Сегодня, 12:59
Руководство «Реала» готовит предложение по новому контракту для 28-летнего защитника Ферлана Менди, сообщает Marca. Соглашение игрока заканчивается летом 2025 года
По данным источника, руководство команды довольно игрой футболиста и считает, что он заслужил новый контракт.
Кроме того, его попросил остаться лично главный тренер команды Карло Анчелотти
На данный момент «Реал» еще не сделал конкретного предложения для Менди.
Защитник перешел в мадридский клуб летом 2019 года из «Лиона». За это время он принял участие в 166 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и десятью результативными передачами.