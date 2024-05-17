«Реал» готов продлить контракты с Модричем и Кроосом

Полузащитники «Реала» Лука Модрич и Тони Кроос могут остаться в клубе на следующий сезон, сообщает Marca.

По информации источника, руководство мадридцев выразило готовность продлить контракты с обоими футболистами. Соглашения хавбеков со сливочными истекают 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне 36-летний Модрич отыграл 43 матча за «Реал» во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 8 результативных передач. На счету 34-летнего Крооса 1 забитый мяч и 9 голевых передач в 46 сыгранных встречах.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о будущем Модрича и Крооса в клубе.