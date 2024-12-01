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Сегодня, 17:30

«Реал» — «Хетафе»: смотреть трансляцию матча ла лиги

«Реал» встретится с «Хетафе» в 15-м туре чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Игроки «Реала» Килиан Мбаппе и Лука Модрич.
Фото Reuters
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«Реал» и «Хетафе» встретятся в матче 15-го тура испанской примеры в воскресенье, 1 декабря. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 18.15 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

С ключевыми событиями игры «Реал» — «Хетафе» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла Лига. 15-й тур
01 дек, 18:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Хетафе

В этом сезоне чемпионата Испании «Реал» набрал 30 очков в 13 матчах, «Хетафе» — 13 очков в 14 играх. В 14-м туре «Реал» победил «Леганес» (3:0), а «Хетафе» — «Вальядолид» (2:0).

Футбол
ФК Реал
ФК Хетафе
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