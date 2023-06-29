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Испания

Сегодня, 14:16

«Реал» может арендовать форварда «Ювентуса» Влаховича

Виталий Косик
Корреспондент
Душан Влахович.
Фото Reuters
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«Реал» может арендовать нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, сообщает Football Espana.

По информации издания, итальянский клуб планирует продать игрока, поскольку остался недоволен его игрой. Сообщается, что «сливочные» находятся в поисках форварда, который сможет полноценно заменить ушедшего Карима Бензема.

Приоритетным вариантом для испанцев на сегодня является нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. К покупке серба могут вернуться, если переход француза сорвется.

Влахович выступает за «Ювентус» с января прошлого года. Контракт игрока с туринцами истекает летом 2026 года.

В сезоне-2022/23 серб провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 75 миллионов евро.

Душан Влахович
Футбол
ФК Реал
ФК Ювентус
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