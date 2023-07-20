Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 05:50

«Реал» хочет, чтобы Мбаппе дебютировал за команду в 1-м туре нового сезона

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
Telegram Дзен

Руководство «Реала» расчитывает, что нападающий Килиан Мбаппе дебютирует за мадридскую команду в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика», сообщает El Debate. Встреча состоится 12 августа на стадионе «Сан Мамес».

Ранее появилась информация, что 24-летний француз может провести сезон-2023/24 на скамейке запасных, если не продлит контракт и откажется уходить в летнее трансферное окно.

Действующий контракт Мбаппе с парижским клубом рассчитан до лета 2024 года. Однако игрок не планирует продлевать договор, чтобы на правах свободного агента перейти в «Реал».

Килиан Мбаппе. Луис Энрике хочет, чтобы «ПСЖ» продал Мбаппе, если он не продлит контракт
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
4
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Черчесова уволили из «Ференцвароша» после вылета из Лиги чемпионов
Тактаров вернется в бои спустя 15 лет. Экс-чемпион UFC подерется с Монсоном
Артиллеристы уничтожили две БМП ВСУ под Артемовском
Девочка погибла в результате атаки БПЛА ВСУ в Крыму
ABC News рассказал о жалобах австралийского наемника на произвол в ВСУ
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
Луис Энрике хочет, чтобы «ПСЖ» продал Мбаппе, если он не продлит контракт
The Athletic: Мбаппе проведет сезон на скамейке запасных, если не продлит контракт с «ПСЖ»
Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не планирует покидать команду до конца контракта
Уход Мбаппе может привести к финансовым проблемам в «ПСЖ» — клубу придется продавать игроков и сокращать штат сотрудников
Два игрока «Реала» находятся в постоянном контакте с Мбаппе
В «ПСЖ» согласны отдать Жоау Феликсу номер Мбаппе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Альваро Родригес не сыграет за «Реал» в США